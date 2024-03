Torna a Fusignano il jazz di Crossroads con le percussioni di Don Moye

Nuovo appuntamento venerdì 15 marzo con Crossroads, che torna all’Auditorium Corelli di Fusignano. Protagonista della serata sarà lo storico batterista Famoudou Don Moye. Il concerto del suo "Percussion & Brass Express Trio", con Christophe Leloil (tromba) e Simon Sieger (pianoforte, organo, trombone), inizierà alle ore 21.

Don Moye (Rochester, New York, 1946), dopo essersi diplomato in percussioni alla Wayne State University di Detroit, nel 1968 si unisce alla Detroit Free Jazz Band per un tour attraverso l’Europa e il Nord Africa. Qui conosce il pianista Randy Weston e ha l’opportunità di approfondire la conoscenza delle tecniche e dei ritmi di diverse tribù africane. Risiede per un breve periodo a Roma, dove lavora anche per la Rai e nel 1969 si trasferisce a Parigi, dove collabora, tra gli altri, con Steve Lacy, Pharoah Sanders, Sonny Sharrock e Art Taylor. Nello stesso anno giungono nella capitale francese Roscoe Mitchell, Lester Bowie, Malachi Favors e Joseph Jarman. I quattro dell’Art Ensemble of Chicago sono alla ricerca di un batterista e incontrano Don Moye. Dopo la parentesi parigina, Don Moye ritorna negli Stati Uniti al seguito dei suoi compagni, diventa “Famoudou” Don Moye e si trasferisce a Chicago.

Moye è anche molto legato alla scena italiana: ha collaborato con Franco D’Andrea, Enrico Pieranunzi, Enrico Rava, Pino Daniele, Tony Esposito, Tullio De Piscopo, Maria Pia De Vito, Giovanni Tommaso, Mario Schiano, Antonello Salis.

Indirizzi e Prevendite all'Auditorium Arcangelo Corelli,in Vicolo Belletti 2. La biglietteria serale è aperta dalle 19:30 o si può contattare al numero 338.2273423. Per informazioni e prenotazioni chiamare il Jazz Network al numero 0544.405666 (lun-ven ore 9-13) o scrivere una mail a mailinfo@jazznetwork.it. Altri contatti utili sono l'URP (tel. 0545 955668) e l'Ufficio Cultura (0545.955665) chiamamando nei seguenti giorn e orari: lun-ven ore 9-13; mar ore 15-17; sab ore 8:30-11:30.Prevendite on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.