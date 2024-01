Torna in concerto dopo la malattia: Giovanni Allevi arriva a Ravenna

Indirizzo non disponibile

Giovanni Allevi arriva in concerto a Ravenna: appuntamento giovedì 28 marzo, alle 21, al Teatro Alighieri. Biglietti da 34 a 57 euro. Il compositore torna a esibirsi dal vivo con il suo Piano solo tour, che lo porterà a presentare live i brani della sua ultima opera musicale e della sua carriera, per pianoforte solo. Attraverso le note del pianoforte, Giovanni Allevi tenta di condurre per mano l’ascoltatore nelle molteplici emozioni dell’essere umano, fino alla più sublime: l’estasi.

Da diverso tempo Allevi combatte la sua più grande battaglia: la lotta contro il mieloma multiplo diagnosticatogli a giugno 2022. Attraverso i canali social ufficiali ha costantemente dato aggiornamenti rispetto al suo stato di salute, esprimendo profonda gratitudine verso le centinaia di migliaia di follower che aspettano di rivivere la coinvolgente atmosfera dei suoi concerti pianistici e che sono in attesa di rivedere il “filosofo del pianoforte” per emozionarsi ancora con le sue note romantiche ed il suo tocco inconfondibile.