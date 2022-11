“Libiamo ne’ lieti calici”: il concerto lirico del coro di Faenza

Il concerto organizzato per il 15esimo anniversario del Coro Lirico “Cittá di Faenza” sarà un evento molto importante, una grande festa in musica che vedrà sul palco arie, duetti e scene tratte delle più celebri opere liriche, interpretati da voci del panorama nazionale e dai solisti del Coro Lirico "Città di Faenza". Appuntamento per il 4 dicembre, alle 16, sul palco del Teatro Masini. Sul palcoscenico, indiscusso protagonista sarà il Coro Lirico "Città di Faenza" diretto dal maestro Monica Ferrini, che sarà impegnata inoltre nel ruolo di maestro concertatore al pianoforte di un' ensemble musicale d'eccezione formata da musicisti professionisti della Scuola di Musica "G.Sarti" di Faenza. Chicca finale sarà la presenza del Coro di Voci Bianche in collaborazione con la Scuola di Musica G. Sarti, che delizierà sicuramente l'udito degli spettatori nei brani che andrà ad eseguire. Uno spettacolo a 360°, in cui la musica, le voci, i costumi, le scenografie e l'amore per l'opera lirica creeranno un'atmosfera magica, in cui gli spettatori si sentiranno parte integrante. Per informazioni e prevendite è possibile contattare il numero di telefono 3315050618, oppure la mail asslir.manfreda@gmail.com.