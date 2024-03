Dai Bluvertigo all'omaggio ai grandi della musica: a Cervia Morgan e Megahertz 

VenerdìMorg 5 aprile alle 22 la Darsena del Sale ospita un concerto evento con protagonista Morgan insieme a Megahertz. Uno spettacolo in cui, spiegano gli organizzatori, uomo e strumento sono collegati in sincrono e danno vita a suoni diversi. Sul palco Morgan sarà libero di improvvisare monologhi, senza una scaletta precisa, in un live durante il quale gli strumenti saranno posizionati con uno schema ben preciso sul palco a disposizione dell'artista che costruirà la performance.

Introdotto da un’intervista di Red Ronnie, il live sarà un’esperienza di scoperta e di ritrovamento che attraversa la musica, la letteratura, l’arte nella sua accezione più ampia, percorrendo i brani più conosciuti di Morgan e dei Bluvertigo, con gli omaggi ai mostri sacri della musica internazionale che hanno accompagnato i due durante la loro crescita artistica, da David Bowie ai Depeche Mode, Duran Duran, Kraftwerk ed il cantautorato italiano di grande livello con omaggi a Bindi, Tenco, Modugno, De Andrè e tanti altri.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket.