Un nuovo tassello dell'underground italiano: al Bronson arrivano i Traum

Al Bronson venerdì 29 marzo alle 21.30 arrivano i Traum, nuovo progetto dell'underground italiano, nato dalla condivisione dello stesso orizzonte di interpretazione dell’esistenza e della musica da parte di quattro musicisti: Luca Ciffo (Fuzz Orchestra), Lorenzo Stecconi (Lento), Luca T. Mai (Zu) e Paolo Mongardi (Fuzz Orchestra/Zeus).

Traum ("Sogno" in tedesco) crea e modella la propria musica partendo dalla dimensione onirica. Il loro primo disco – uscito il 1° marzo per Subsound Records – è il frutto spontaneo di un’urgenza di comunicare e di esplorare musicalmente la realtà odierna, sia a livello interiore che esteriore. E? da questa urgenza che nasce, nell’ottobre 2022, il primo lavoro, quando la band si riunisce per l’intero mese in un antico casale vivendo insieme, suonando, improvvisando e condividendo le proprie vite e le proprie passioni musicali e culturali.

Ad aprire la serata saranno i San Leo, che tornano con il quinto album, Aves Raras: una clamorosa dichiarazione di intenti, probabilmente il loro lavoro più compiuto e completo finora. Fin dalla sua nascita nel 2013, il duo ha aggiunto sempre più strati a una gamma di trame, svelando allo stesso tempo un'affinità alla dimensione cinematografica sempre più forte, coerente e in risonanza con le loro visioni preferite (dal noir degli anni '40 all'horror degli anni '80, dal western classico e moderno alla fantascienza di ogni tipo e provenienza, e tutto quello che c'è in mezzo).

Costo dei biglietti: 10 euro alla cassa, 7 in prevendita.