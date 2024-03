Da X Factor al Cisim: a Lido Adriano arrivano i Tropea

Sabato 23 marzo fa tappa a Lido Adriano il Serole Tour dei Tropea. Sul palco del Cisim il gruppo, scoperto grazie a X Factor 2022, porterà dalle 22 (apertura cancelli alle 21) il proprio stile fatto di diverse influenze musicali, tra cui l’alternative degli anni 2000, il post punk di inizi anni ‘80 e un beat dalle sfumature anni ‘60. In apertura della serata il progetto Edgar Allan Pop del romagnolo Enrico Garattoni. Dopo il concerto ci sarà l’ultimo djset della stagione di #IoVivoLaPistola.

I Tropea sono una band milanese composta da Pietro Lupo Selvini (voce), Lorenzo Pisoni (basso), Domenico Finizio (chitarra) e Claudio Damiano (batteria). Nel 2020 pubblicano il loro primo EP “Might Delete Later” e nel 2022 si presentano alle selezioni di X Factor conquistando un posto ai live nella squadra di Ambra Angiolini. Nel 2023 si esibiscono sul palco del Primo Maggio durante l’annuale concerto di Piazza San Giovanni a Roma.

Costo del biglietto: 13 euro. I biglietti sono disponibili online sulla piattaforma DICE con diritto di prevendita e in cassa. Dalle 0.30 il costo del biglietto in cassa è di 5 euro. Per informazioni: cisim.lidoadriano@gmail.com; 389. 6697082; ccisim.it.