I pericoli per la biodiversità di Ortazzo e Ortazzino: a Cervia ne parla il biologo Nicola Merloni

Le aree di Ortazzo e Ortazzino sono due delle poche zone litoranee nord adriatiche in cui ancora si conservano gli habitat caratteristici delle dune sabbiose e delle bassure retrodunali, in un contesto generale di pressoché totale urbanizzazione. Il deterioramento e la riduzione di questi habitat causano la perdita di una biodiversità divenuta ormai molto rara, non solo localmente, e la conseguente perdita di un patrimonio di inestimabile valore, oltre che di importanti servizi ecosistemici.

Se ne parlerà in una conferenza con Nicola Merloni, sabato 24 febbraio alle 17 alla biblioteca comunale "M.Gioia" di Cervia, in via Circonvallazione. Merloni è biologo, per lungo tempo docente di scienze naturali nelle scuole secondarie, consulente della Regione Emilia-Romagna per la cartografia vegetazionale e per l’aggiornamento degli habitat Natura 2000. Partecipando negli anni a numerose ricerche di ecologia vegetale, ha pubblicato diversi studi sulla vegetazione litoranea, e collabora tuttora a ricerche ambientali in ambito nazionale ed europeo.