Rivoluzionarono il costume delle donne: Ravenna ospita una conferenza sui Preraffaelliti

Martedì 5 marzo, alle 17, nella sala Muratori della biblioteca Classense, in via Baccarini 5, si terrà la conferenza dal titolo "La confraternita dei Preraffaelliti”.

La conferenza, tenuta da Franca Fossi, tratterà del movimento artistico di un gruppo di giovani artisti inglesi che, intorno al 1850, si unirono per opporsi alle convenzioni allora esistenti nell’arte e nella letteratura, con un ritorno a tradizioni che essi supponevano proprie dell'arte europea prima dell'avvento di Raffaello.

In particolare i Preraffaelliti rivoluzionano il modo di vestire delle donne inglesi con la nuova idea che il corpo femminile sia bello e per questo motivo non vada occultato.

L'evento è promosso dall’associazione "Amici di Chichester", città gemellata con Ravenna, in collaborazione con il settore Politiche europee del Comune.

L’ingresso è libero.