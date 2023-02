Conselice, al teatro Comunale Ugo Dighero con "...ma mai nessuno la baciò sulla bocca"

Sabato 4 marzo alle ore 21 per la prima volta sul palco del Teatro Comunale di Conselice, l'attore Ugo Dighero con lo spettacolo " ...Ma mai nessuno la baciò sulla bocca" (l'infausto destino della bella addormentata), scritto assieme agli autori Marco Melloni e Stefano Benni.

Dove sono andati i capelli? Perché non posso più fare lo spuntino di mezzanotte con la peperonata? Perché una serata di gozzoviglia con gli amici prevede almeno due giorni di convalescenza? Quando un attore si rende conto che non può più interpretare Amleto per problemi di età, è il momento di farsi delle domande. Ugo Dighero, solo in scena, affronterà alcuni grandi temi del vivere, le famose domande esistenziali: Dio esiste? Si può fare a meno del denaro? È possibile comprendere la realtà nella complessità del mondo moderno? È forse nell'”epico” e nell'analisi degli archetipi in esso contenuti che possiamo trovare le risposte che cerchiamo? Spappolando la propria personalità in infiniti personaggi, l'attore cerca di trovare una risposta alle pressanti domande esistenziali. Chi meglio di Gnappo, che analizza le varie culture umane con lo strumento della favola, può avvicinarsi alla verità? Sarà lui a spiegarci perché nessuno baciò mai la bella addormentata sulla bocca, come fu che Biancaneve scoprì ciò che si dice intorno ai nani e cosa trovò veramente il cacciatore di Cappuccetto rosso nello stomaco del lupo. I grandi misteri dell’uomo analizzati con sguardo ironico e comico, un divertentissimo caleidoscopico percorso per attore acrobata .…

Ugo Dighero attore e comico si è formato alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. Ha fondato con Maurizio Crozza il gruppo comico dei Broncoviz, con cui ha debuttato in televisione su Rai 3 nella trasmissione Avanzi, Tunnel e Hollywood Party, trasmissione parodistica sul cinema. La sua notorietà televisiva aumenta partecipando alle trasmissioni "Mai dire Gol", condotta dalla Gialappa’s Band su Italia 1 e contemporaneamente nella fiction di "Un medico in famiglia" su Rai 1. Con la Gialappa’s ha partecipato anche a "Mai dire Maik", nel film "Tutti gli uomini del deficiente" e "Mai dire Gol", in coppia con l’amico Maurizio Crozza.

Numerose le fiction in curriculum: protagonista in R.I.S. – Delitti imperfetti, I Bastardi di Pizzofalcone 3 e Bianca (Rai 1). In teatro moltissime le produzioni teatrali a cui ha preso parte con la Banda Osiris , Neri Marcorè e negli ultimi anni al fianco Gaia De Laurentiis nella commedia “ Alle cinque da me “di Pierre Chesnot.

Prenotazioni: cell. 371 5318963 (ore 11-13 e 17-19). Biglietto intero € 16,00 ridotto € 14,00 speciale residenti € 13,00. Biglietteria aperta nella sola giornata di spettacolo dalle ore 19.00.

Biglietti in vendita online su Vivaticket. Info: Teatro La Bottega del Buonumore APS: cell. 353 -4045498

Lo spettacolo fa parte della stagione teatrale "Finalmente felicemente insieme" realizzata a cura del Teatro La Bottega del Buonumore APS con la direzione artistica di Davide Dalfiume e la collaborazione del Comune di Conselice. Per ulteriori informazioni visitare i siti internet www.comune.conselice.ra.it, www.labottegadelbuonumore.it o www.davidedalfiume.it, o scrivere a biglietteriateatroconselice@gmail.com