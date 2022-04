Conselice celebra la Liberazione con Moni Ovadia e la pedalata in ricordo di David Sassoli

Indirizzo non disponibile

Entrano nel vivo a Conselice gli appuntamenti per celebrare il 77esimo anniversario della Liberazione. Domenica 24 aprile ci sarà una pedalata lungo la Linea gotica dedicata a David Sassoli, uomo di pace - in collaborazione con Fiab e che attraverserà anche Conselice. La pedalata, con ritrovo alle 10.15 a Casa Sangiorgi a Portonovo (Medicina), farà tappa alle 12 nel cortile della chiesa di Spazzate Sassatelli per il pranzo e alle 13.15 visita a piazza della Libertà di stampa a Conselice. A seguire, un intervento di Moni Ovadia presso la stazione ferroviaria di Conselice, dove ha sede il gruppo locale degli Alpini.

Lunedì 25 aprile sarà la giornata delle celebrazioni ufficiali. Alle 9.30 ci sarà la santa messa e alle 10.30 il discorso del sindaco con deposizione delle corone al monumento in piazza Foresti a Conselice. Alle 11 il concerto della «Brigata Garibaldi Big Band» di Gorizia e a seguire, nell'area feste di San Patrizio, pranzo sociale a cura di Anpi Conselice e San Patrizio (per informazioni 339 2253623). La biblioteca comunale "Giovanna Righini Ricci" di Conselice allestisce inoltre una vetrina di libri a tema per tutto il mese di aprile.