Conselice celebra la memoria e l'attualità del giornalismo

Conselice celebra il 17esimo anniversario del monumento alla libertà di stampa e alla stampa clandestina, con una serie di iniziative che si svilupperanno da sabato 30 settembre a lunedì 2 ottobre.

Sabato 30 settembre alle 19 nella sede del Gruppo Alpini di Conselice, in via Roma 34, ci sarà la presentazione del libro Nella pentola la cultura di un popolo - I mangiari della Brigata Spinaroni nella Valle Baiona a cura di Bruna Tabarri, Enrica Trombini ed Ebe Valmori; a seguire degustazione di alcuni piatti realizzati con le ricette descritte al suo interno a cura dell'Anpi di Conselice e San Patrizio.

Sempre il 30 settembre è organizzata una staffetta della legalità organizzata da Uisp Ravenna Lugo e Atletica San Patrizio con arrivo a Conselice in piazza Libertà di stampa alle 20.30.

Domenica 1 ottobre alle 10 la celebrazione in ricordo dei martiri stampatori in piazza Libertà di stampa; intervengono la sindaca di Conselice Paola Pula, il direttore dell'Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna e provincia Giuseppe Masetti e un rappresentante di Anpi provinciale.

Alle 21 all'auditorium comunale la presentazione del libro La cattura - I misteri di Matteo Messina Denaro e la mafia che cambia di Salvo Palazzolo e Maurizio De Lucia. L’autore dialoga con il presidente dell’Osservatorio sulla libertà di stampa Paolo Berizzi.

Lunedì 2 ottobre alle 10 in piazza Libertà di stampa ci saranno le celebrazioni istituzionali, con il taglio del nastro per il ripristino del monumento danneggiato dall’alluvione, grazie al contributo dei giornalisti e dell'Anpi di Conselice e San Patrizio. Interverranno: Paola Pula, sindaca di Conselice; Paolo Berizzi, presidente dell’Osservatorio sulla libertà di stampa; Paolo Maria Amadasi, presidente dell'Associazione stampa dell’Emilia Romagna (Aser); Salvo Palazzolo, inviato speciale de «la Repubblica»; Guia Baggi, giornalista freelance; Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale stampa italiana (Fnsi); Matteo Lepore, sindaco di Bologna.

Aser consegnerà il premio «Camillo Galba» all’istituto comprensivo «Felice Foresti»; seguiranno letture di brani degli alunni della scuola primaria e secondaria inferiore di Conselice e Lavezzola. In caso di maltempo le iniziative previste in piazza si svolgeranno nell’auditorium comunale di Conselice.

Dalle 14.30 alle 16.30 all'agriturismo Massari, in via Coronella 110 a Conselice, si terrà un incontro di formazione professionale rivolto ai giornalisti autonomi a cura di Fnsi e Aser, dal titolo «Vita da freelance - La (non) libera professione».

Inoltre, tutto il mese di ottobre esposizione di libri sul tema della libertà di stampa presso la biblioteca comunale «Giovanna Righini Ricci» di Conselice.