Contesa Estense torna nel fine settimana per rivivere le giornate del Palio interrotte dall'alluvione



Dal 04/11/2023 al 05/11/2023



Lugo

Sabato 4 e domenica 5 novembre Contesa Estense e tutti i Rioni/Contrada invitano la città a essere in piazza per poter rivivere le giornate del Palio interrotte dall'alluvione.

Nel pomeriggio di sabato 4, dalle 14.45 i rappresentanti dei Rioni/Contrada entreranno nella piazza del Pavaglione in costume, dalle 15 ci saranno le esibizioni di sbandieratori e musici.

Nel pomeriggio di domenica 5, sempre dalle 14.45, faranno il loro ingresso in costume nel Pavaglione i rappresentanti dei Rioni/Contrade accompagnando i tiratori i quali si sfideranno in un Torneo di tiro alla fune incrociato.

A conclusione del torneo verrà consegnato il Drappo Contesa Estense 2023 al Rione/Contrada in base al punteggio delle gare che si sono svolte a maggio nelle prime 3 giornate, Sbandieratori, Musici e Soave Creatura.

Durante le due giornate sotto il Pavaglione i Rioni/Contrada allestiranno uno spazio street food.