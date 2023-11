Continua la rassegna regionale 'Vivi il verde' in Bassa Romagna

Gli appuntamenti che il Ceas della Bassa Romagna promuove in natura nell'ambito della rassegna regionale «Vivi il verde» non sono terminati. I cittadini, accompagnati da esperti, avranno l'opportunità di visitare gratuitamente le aree naturalistiche più pregevoli della Bassa Romagna.

Sabato 18 novembre a Lugo al Parco del Loto, in via Brignani, dalle 14:30 alle 16:30, è in calendario l’iniziativa «FoliARTE» foliage creativo per tutta la famiglia, con ritrovo nell’aula didattica del parco. Le foglie diventano protagoniste creative per divertirsi e imparare, grazie a un educatore ambientale.

Domenica 19 novembre al Podere Pantaleone di Bagnacavallo, in vicolo Pantaleone, dalle 14 alle 17 è disponibile una visita guidata all’interno dell’oasi, un percorso esperienziale con stimolazioni e riflessioni culturali contro corrente per ammirare maestosi alberi secolari e frutti antichi. Sarà possibile ricevere piccoli alberi dell’oasi (previa prenotazione) salvati dallo sfalcio, da piantare nel proprio giardino.

Sabato 25 novembre visita guidata alle buche Gattelli di Lugo, con ritrovo previsto alle 14:30 presso il cancello di via Bagolini. Le passeggiate tra natura e archeologia si protrarranno fino alle 16:30 nel bacino formatosi dalla dismissione di una cava, che ora diventa un serbatoio di biodiversità, circondato da vegetazione ripariale e abitato da numerose specie di uccelli che vi si rifugiano durante le migrazioni e in inverno. Nel luogo venne scoperto casualmente circa 40 anni fa, un insediamento preistorico, datato al neolitico antico, prezioso per l'abbondanza e lo stato di conservazione dei reperti.

La passeggiata guidata, in compagnia di un naturalista e di un archeologo, consentiranno di scoprire questo connubio tra natura e storia. Si ringrazia per la disponibilità Claudio Cavazzuti Docente di Preistoria e Protostoria del Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Alma Mater Studiorum dell'Univesità di Bologna per la collaborazione.

Sabato 2 dicembre, sempre nell’aula didattica del Parco del Loto a Lugo dalle 14.30 alle 16:30, ci sarà un’altra iniziativa per i più piccoli: «Natale... al naturale» in cui si farà una passeggiata per raccogliere i materiali che verranno poi utilizzati nel laboratorio di costruzione di decorazioni natalizie. Le iniziative al Parco del Loto e alla Buche Gattelli sono curate dagli educatori ambientali di Eco Sistema. Al Podere Pantaleone saranno gli educatori dell'Ass.ne Lestes ad accogliere i visitatori.

Tutte le attività sono gratuite, ma con prenotazione obbligatoria presso la sede di riferimento: Podere Pantaleone ai numeri 0545 280898 e 347 4585280, mail info@poderepantaleone.it o sul sito www.poderepantaleone.it; per le iniziative di Lugo, contattare il 351 5848402 (martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30, oppure lasciare un messaggio), scrivere alla mail natura.lugo@ecosistema.it oppure sul sito www.comune.lugo.ra.it/Novita/Eventi.

Le iniziative rientrano nella decima edizione della rassegna regionale «Vivi il Verde». Il programma completo con tutti i dettagli è disponibile al link https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2023/vivi-il-verde-2023-i-colori-del-paesaggio.