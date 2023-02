Alle "Giornate da Libridine" una conversazione sulla poesia con Loretta Merenda

L’11 febbraio alle ore 18.00 arriva a Ravenna il secondo appuntamento del 2023 con le "Giornate da Libridine", la rassegna culturale ideata da Cooperativa San Vitale per dare visibilità ai tanti talenti e alle tante storie che il nostro territorio sa esprimere. Ospiti di questo evento - che si terrà negli spazi della libreria "Libridine" in viale Baracca 91 – saranno Loretta Merenda ed Emma Montesi, che daranno vita a un dialogo sull’importanza della poesia che si snoda tra parole scritte in treno nel corso di trent'anni di solitario pendolarismo e inedite ninne nanne perfide dedicate agli affetti più cari.



Parole libere, giocose, meditate, curiose e magiche che compongono un viaggio poetico, uno sguardo sul mondo in continua evoluzione che scorre al di là del finestrino di un immaginario vagone. L’evento è a ingresso libero.



Loretta Merenda intreccia la passione per l’arte a quella per la poesia e la promozione della scrittura. È stata docente di Educazione all’Arte all’Università di Bologna e conduce laboratori di scrittura con l’Associazione "Centotrecentoscritture" di Bologna. Emma Montesi è un'informatica in pensione che dedica molto tempo al volontariato, alla cucina, ai nipoti e alle letture. Ha ideato il progetto “Seminar Libri” - tuttora in auge in molti supermercati Coop a livello nazionale - e i Laboratori di Lettura e di Scrittura con Stas Gavronski.