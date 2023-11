La Corelli torna in scena con lo spettacolo "Luna Lunedda"

Il Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia si prepara al ritorno de La Corelli, orchestra nata a Ravenna con oltre 12 anni di successi all'attivo. Un ritorno speciale con il debutto romagnolo di "Luna Lunedda" di Paolo Marzocchi, compositore che con La Corelli ha condiviso già tanti palcoscenici prestigiosi. L'opera, attesa in scena venerdì 10 novembre alle ore 21, è il risultato di un progetto artistico che ha coinvolto bambini e ragazzi, e vedrà la partecipazione dei giovani allievi delle scuole musicali "Sarti" di Faenza e "InArte" di Forlì.

Composta per coro di voci bianche, orchestra di giovani esecutori e un ensemble di sette professionisti, "Luna Lunedda" nasce dalle antiche rime di una filastrocca siciliana, e si traduce nell'opportunità per decine di nuovi giovani talenti di vivere la musica, esprimerla e portarla in palcoscenico. L'impegno di Marzocchi si concretizza così una volta di più in un progetto sperimentale di ampio respiro, capace di promuovere la formazione musicale e la crescita artistica dei più giovani. Sul palcoscenico, accanto agli allievi delle scuole di musica, l'Ensemble La Corelli diretto da Alicia Montorsi Galli e l'attore Marco Montanari. I testi dello spettacolo sono a cura di Guido Barbieri. La biglietteria dell'evento (ingresso intero a 5 €, ridotto under-25 a 2 €) è già operativa all'indirizzo biglietteria@lacorelli.it