Mercoledì 12 luglio alle 21, presso la Vecchia Pesa di Classe in via Classense 88, all’interno della rassegna estiva “Vecchia Pesa Estate 2023”, si svolgerà il concerto “The Seasons of Love” del coro gospel “To Be Choir”, un coro formato da oltre 25 elementi diretto dalla cantante solista Valentina Cortesi. L’ingresso è a offerta libera.