Corrado e Camilla Tedeschi in scena con la commedia "Partenza in salita"

Sul palco del Teatro Comunale di Conselice, venerdì 20 gennaio, sale una coppia d'eccezione: Corrado Tedeschi con la figlia Camilla. Per la prima volta recitano insieme nella commedia “Partenza in salita”, scritta dalla penna di Gianni Clementi, regia di Marco Rampoldi e Corrado Tedeschi. Una commedia da vedere, non solo per la bravura degli attori, ma perché può essere d’insegnamento al modus vivendi di oggi, oltre che divertire, teatralmente parlando.

Una commedia ironica e a misura d'uomo, che nelle lezioni di guida mette in scena la vita vera di un padre sessantenne separato e non rassegnato allo scorrere del tempo, che si ritrova a cercare di ricostruire un rapporto con la figlia ventenne arrabbiata, aiutandola a conseguire la patente. Tra il rancore di lei e l'apparente leggerezza di lui, sono tanti gli incidenti e i momenti di panne. Chi, imparando a guidare, non ha mai provato difficoltà nella partenza in salita? Capire la giusta sincronia fra il rilascio del freno a mano, della frizione e la giusta dose di accelerazione, quando si è alle prime armi, non risulta semplice. Come non è semplice affrontare il mare magnum della “Vita” per una ragazza di 18 anni appena compiuti. E se alle difficoltà proprie di un’età si aggiungono le incertezze e l’immaturità di un padre Peter Pan, improvvisato ed impaziente istruttore di guida, allora la miscela può diventare davvero esplosiva. L’ora di lezione diventa la metafora della vita, dello sforzo che il padre deve fare per ottenere l’affetto di sua figlia, la quale all’inizio sembra rinunciare, ma quando comprende che quell’affetto c’era sempre stato, sia pure in una forma non tradizionale, riesce a percorrere con successo “la salita”.

Biglietto intero 16 euro, ridotto 14 euro.