Imparare a usare ago e filo fuori dalle classiche regole del cucito: al via un corso

A lezione per imparare i primi segreti della macchina da cucire, senza le regole ferree del cucito classico. Al via il nuovo ciclo di dieci lezioni caratterizzato da un avvicinamento ludico e controcorrente rispetto agli approcci classici al cucito ed ha come obiettivo prioritario l'appassionare i o le partecipanti a questa tecnica antica, in modo graduale e rispettoso delle creatività individuali.

Si parte il 27 marzo dalle 19.30 nei locali de “la Cuciria - Sartoria Creativa Emotiva” di via Reale 177 a Mezzano con il corso di I livello-oggettistica dedicato alla sperimentazione della propria creativita davanti alla macchina da cucire e alle sue conoscenze di base. In cinque appuntamenti si apprenderanno i fondamenti e si realizzeranno cinque progetti differenti.

Per chi poi vorrà approfondire sono disponibili altre cinque lezioni programmate in corsi di II livello dedicati all'abbigliamento, in cui si potrà diventare autonome nella realizzazione di capi base con cartamodelli già pronti a scelta dei/delle partecipanti oltre a lezioni individuali in cui sarà possibile programmare tempi, orari e contenuti anche di modellistica e confezione sartoriale vera e propria.

Per chi invece ha già competenze di base anche minime, ogni ultimo sabato del mese dalle ore 16 la Cuciria si trasferisce da “Allure la moda per tutte” in via Oriani 34 proponendo mini percorsi di “refashion-upcycling” in cui sarà possibile accedere con la propria macchina da cucire e capi del proprio guardaroba da trasformare e rivisitare. Per informazioni inviare un messaggio vi WhatsApp al numero 349.1314748 o scrivere a peste100h2o@gmail.com.