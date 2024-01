Dalla gestione della luce al ritocco con lo smartphone: torna il corso gratuito di fotografia

Quattro incontri gratuiti, con la guida di Emanuel Giordani, per approfondire molti aspetti e tecniche utili per scattare delle belle immagini. Dopo il successo delle scorse edizioni torna a Cervia, nella sede di "Scambiamenti", il corso gratuito di fotografia.

Le prime due lezioni, una il 15 e l'altra il 22 gennaio, riguarderanno la fotografia di base, l’introduzione all'esposizione, gestione della luce, profondità di campo, attrezzatura fotografica. Il 29 gennaio si applicheranno i rudimenti fotografici utili nei vari settori fotografici quali ritrattistica, street photography, fotografia di eventi, paesaggistica. L’ultimo appuntamento del 5 febbraio riguarderà il foto ritocco su smartphone.

Per candidarsi è necessario inviare una mail a scambiamenti@comunecervia.it contenente nome, cognome, data di nascita, numero di telefono e breve spiegazione delle motivazioni per cui si vuole intraprendere il corso. I posti sono limitati. La chiusura iscrizioni è fissata per il giorno 11 gennaio.

Il corso è gratuito e si terrà nella sede di "Scambiamenti" in via Ippolito Nievo 2 a Cervia, con inizio alle ore 20.30.

Per informazioni: 3382196514 negli orari di apertura dello spazio culturale.