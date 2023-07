Il corteo storico e la giostra dei cavalieri: si disputa il 66esimo Palio del Niballo

Torna l'appuntamento con il 66esimo Palio del Niballo a Faenza, dopo il rinvio a causa degli eventi alluvionali. Il momento clou della manifestazione è allo Stadio B. Neri sabato 22 luglio, in notturna. La serata parte già alle 18 con il corteo storico che si ritroverà in Piazza del Popolo per spostarsi allo Stadio Neri, dove la Giostra avrà inizio dopo la sfilata dei figuranti in costume, i giuramenti dei cavalieri e le premiazioni. Al termine del Palio il vincitore riceverà il drappo al campo di gara. I biglietti sono acquistabili online su Vivaticket, oppure alla biglietteria dello stadio nel giorno della Giostra nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.30 e nel pomeriggio a partire dalle 16.30.