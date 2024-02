Venti artiste protagoniste della mostra "Opere di casa nostra"

L’associazione “Arte e Dintorni” propone in occasione dell’assemblea annuale la propria mostra sociale, in programma alla chiesa del Suffragio di Bagnacavallo dal 25 febbraio al 10 marzo. L’esposizione collettiva, dal titolo “Opere di casa nostra in mostra”, sarà inaugurata alle 11.30 di domenica 25 febbraio alla presenza della sindaca Eleonora Proni.

Saranno venti le artiste e gli artisti in mostra con i loro lavori: Rossella Civolani, Stellina Conti, Laura Dolcini, Claudio Donno, Lea Emiliani, Mario Ferniani, Laura Gamberini, Nicoletta Gentili, Stella Gentilini, Giacomo Ianniello, Amissão Lima, Paola Manduchi, Miria Manzoni, Roberto Marchini, Emilio Mascanzoni, Mauro Montorsi, Mauro Tampieri, Marino Trioschi, Otello Turci e Pia Vaccari.

L’esposizione, a ingresso gratuito, sarà visitabile fino al 10 marzo il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.30 e il giovedì e il venerdì dalle 15 alle 18.30. La chiesa del Suffragio è in via Trento Trieste. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune.