Costumi e scenografie "stellari": tornano a Ravenna gli iconici personaggi di Star Wars

Orario non disponibile

Quando Dal 19/09/2021 al 19/09/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dopo quasi due anni di interruzione a causa della pandemia, l'associazione EmpiRa torna dal vivo per incontrare gli appassionati di Star Wars. Domenica 19 settembre, appuntamento alla Festa del Quartiere Alberti di Ravenna. Per l'occasione verrà presentata una nuova scenografia stellare e un droide da battaglia B1 dell’esercito Separatista, nome in codice B1-AG10.

Per l'occasione ci saranno anche i gruppi della 501st Legion – Italica Garrison e della Rebel Legion Italian Base, con i loro costumi accurati, lieti di prestarsi per fare foto con tutti i presenti. Spazio anche al nuovo contest intitolato “Scatta e tagga… con Star Wars”: l’obiettivo è quello di scattare una foto allo stand o con uno dei personaggio in costume e taggarlo su Instagram con gli hashtag #scattaetaggastarwars #quartierealbertiinfesta #empirastarwarsfanclubravenna. La più bella foto vincerà una maglietta.