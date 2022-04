Cozze e altre bontà di mare da gustare a "Incozzati"

Prezzo non disponibile

Dal 22 al 25 aprile al Parco Gemelli a Tagliata torna la manifestazione Incozzati che celebra la cozza di Cervia, caratteristica per il suo sapore e la specifica consistenza. Allevata a tre miglia dalla costa in acque classificate come classe A, la cozza di Cervia gode della certificazione biologica.

Oltre alla cozza locale si potranno gustare altre tipicità gastronomiche a base di pesce della riviera. Si cena all’aperto nel parco accompagnati dalla musica ed altre attività. Lo stand gastronomico La Casina è aperto tutti i giorni sia a pranzo che a cena.