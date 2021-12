Da Grazia Deledda a Tonino Guerra: parte il trekking letterario urbano

Il 2021 è l’anno per eccellenza dedicato a celebrare la grande letteratura: dal VII centenario della morte di Dante ai 150 dalla nascita di Grazia Deledda. Il trekking urbano diventa il modo nuovo, divertente e sostenibile per condividere questi momenti. Sabato 11 dicembre ore 15.00 parte dalla Torre San Michele un percorso di circa 4 chilometri lungo le vie di Cervia in compagnia dei narratori, poeti e scrittori che hanno reso celebre la città.

L'itinerario porta lungo le vie del centro alla scoperta delle case degli autori, per poi addentrarsi in vie nascoste che richiamano grandi nomi: Grazia Deledda, Teodolinda Pignocchi, Isotta Gervasi, Max David, Giovannino Guareschi, Tonino Guerra e tanti altri ancora. Non una semplice visita guidata, ma un vero e proprio trekking per poter scoprire tanti angoli della città che hanno conosciuto le gesta e la storia di grandi letterati.

Due ore di camminata alla volta di case e ville che hanno dato ospitalità ad importanti personalità dell'arte e della letteratura. Si parte dalle belle visioni sui Magazzini del Sale con la suggestiva Fontana del tappeto sospeso ideata da Tonino Guerra, testimonianza di come Cervia sia un'ulteriore meta del suo viaggio onirico che dal Montefeltro scende verso la Romagna.

Ci si affaccia al porto canale in cui barche e immagini suggestive ricordano i versi di Luzi, Ungaretti e Carlo Nava. I vicoli più stretti invitano poi a scoprire le case di Guareschi, Max David e dell' "Angelo in bicicletta", la dottoressa Isotta Gervasi. Le donne di Cervia, la loro passione e i loro sogni sono un ulteriore filo conduttore del trekking grazie al ricordo di Teodolinda Pignocchi con la sua battaglia per la giustizia e l'emancipazione femminile. L'ultima parte non può che essere dedicata a Grazia Deledda, nel 150° anniversario dalla nascita, per condurre da Villa Igea alla casa color biscotto. Durante la passeggiata gli autori vengono ricordati con le parole dei loro scritti, non tanto una declamazione di versi, quanto un'opportunità per respirare la città con le loro stesse parole.

Il percorso è semplice e adatto a tutti, si richiedono solo scarpe comode ed una minima attitudine al cammino. Per salutare insieme il Natal, i partecipanti sono invitati a presentarsi con un capo di abbigliamento o un accessorio a tema natalizio. Per informazioni contattare l'Ufficio IAT di Cervia allo 0544 974400.