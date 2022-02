"Dal rumore alla voce delle emozioni": un indagine sul suono con Piero Mottola

Sabato 19 febbraio 2022 alle ore 16.30, la Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna ospita un incontro con Piero Mottola dal titolo Esperimenti relazionali, dal rumore alla voce delle emozioni, 1987-2019.

Il suono ha assunto grande rilevanza nelle ricerche artistiche degli ultimi decenni. Piero Mottola è tra gli artisti che hanno affrontato in maniera analitica la ricerca sul rapporto tra suono, spazio e percezione già a partire dai primi anni Novanta. Nel corso dell’incontro l’artista illustrerà i momenti più significativi del suo percorso, a partire dalla sua formazione in seno al Centro Studi Jartrakor di Roma, fino alla costruzione di ambienti acustico-visivi e alle ultime ricerche sui parametri emozionali del rumore e sulle potenzialità evocative della voce. A conclusione di questo percorso, Mottola presenterà una delle sue ultime ultime opere, Voices 1. Passeggiate emozionali per coro a 24 voci (2018), che nasce da uno studio sulla vocalità attraverso varie culture lontane nel tempo e nello spazio. La presentazione sarà arricchita dall’ascolto di alcuni estratti commentati dall’autore.



La conferenza sarà trasmessa anche in streaming tramite il sito e il canale YouTube della Fondazione. Ingresso libero fino a esaurimento posti, con certificazione verde Covid-19 rafforzata (Super Green Pass) e mascherina FFP2.