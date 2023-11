Dall'alluvione al tornado: un incontro sui cambiamenti climatici

"Estremo 2023" è una serata organizzata dalle Consulte di Giovecca e Voltana e dal Parco Gea il Giardino del Tempo per ragionare su come sta cambiando rapidamente il clima e di come dovremo coesistere con la natura che ci circonda. Alle 20.30 nel centro civico di Giovecca, in via Ferrara 7, appuntamento con il meteorologo Pierluigi Randi e il Presidente dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia Romagna Paride Antolini. Un incontro, quindi, per diventare consapevoli delle vulnerabilità del nostro territorio e delle soluzioni per contrastare gli eventi estremi affrontati nel 2023 come alluvione e tornado. Durante la serata sarà esposta la mostra fotografica "L'acqua non conosce confini" realizzata dai fotografi Franco Ferretti e Doriana Rambelli. Saranno presenti le assessore Veronica Valmori e Alessandra Fiorini.