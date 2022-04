Dalle prove di guida sicura alla Lamborghini della Polizia: torna "Uniti per la sicurezza stradale"

Orario non disponibile

Quando Dal 09/04/2022 al 10/04/2022 Orario non disponibile

Dopo tre anni dall’ultima edizione, l'iniziativa "Uniti per la sicurezza stradale" torna a Ravenna, al centro commerciale Esp, il 9 e 10 aprile. "Di sicurezza stradale dobbiamo sempre parlare e comunicarne la sua importanza, anche in tempi di Covid-19 - affermano gli organizzatori dell'appuntamento - Con la ripresa della veicolazione regolare sulle strade, purtroppo si è registrata di conseguenza la ripresa anche degli incidenti stradali.

La manifestazione vede la collaborazione della Polizia di Stato, con la presenza a Ravenna per tutto il fine settimana di propri operatori specializzati nel divulgare la cultura alla guida e l’esposizione dei propri automezzi a partire dall’affascinate Lamborghini nei colori della Polizia di Stato. Partecipazione anche da parte della Polizia Locale di Ravenna.

L’evento darà modo al pubblico di eseguire le prove di guida sicura introduttiva automobilistica con un percorso specificatamente realizzato all’interno dei parcheggi del Centro Commerciale ESP a fianco di istruttori professionisti di guida sicura di BM Sport & Drive (realtà di prestigio in campo nazionale); ci si potrà iscrivere gratuitamente presso il Villaggio Evento posto all’interno della galleria per tutto il week end.

Anche per più piccoli sarà riservata un’area didattica con l’allestimento all’interno del Centro ESP di un Campo Scuola Bike. I bambini potranno cimentarsi in un percorso ciclabile assistiti dagli operatori della Polizia Locale di Ravenna, che spiegheranno loro le norme di comportamento in strada con la bicicletta e il significato dei cartelli stradali.