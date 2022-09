Danilo Rea trio a Ravenna per "Balamondo"

Sabato 17 Settembre arriva a Ravenna, nell’ex azienda agricola Mariani, il Balamondo, l’epicentro del ballo globale, il festival che fa incontrare il Liscio con le musiche del mondo. In questa tappa del festival il protagonista sarà il grande jazzista Danilo Rea con Ares Tavolazzi ed Ellade Bandini. Incontro di musica ad altissimi livelli: il collaudato trio, guidato dal pianista romano, farà rivivere, in un’inedita chiave jazz, numerosi brani che spaziano dal leggendario quartetto di Liverpool agli standard americani. Uno show dinamico in cui l’improvvisazione è protagonista, che proietta gli spettatori in un viaggio di familiari melodie e ritmi accattivanti, aprendo nuove piste compositive e interpretative al migliore jazz italiano ed internazionale. Sullo stesso palco salirà la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, la nuova generazione dell’Orchestra Casadei, che rappresenta oggi l’espressione più evoluta del Liscio. Durante il concerto non mancherà un momento di incontro tra il Jazz e il Liscio. Prosegue quindi il Balamondo, che per questa tappa del festival ha scelto di collaborare con ENGIM. Dice Mirko, direttore artistico del Balamondo: “Mi sembrava doveroso appoggiare e sostenere una fondazione come ENGIM che si occupa di inclusione sociale”.

Il luogo del concerto sarà l'ex azienda Marani, proprio dove si svolgono maggiormente le attività di ricerca e sperimentazione agricola e agroalimentare di ENGIM. L’ex azienda agricola è ubicata nel comune di Ravenna lungo la strada statale Romea che corre parallela alla costa adriatica in direzione di Venezia e si estende su di una superficie complessiva di oltre 52 ettari di terreno. Il complesso è facilmente raggiungibile ed è servito inoltre dai mezzi pubblici che lo collegano il centro di Ravenna.

Con il Balamondo la Romagna incontra nuovamente il mondo con uno scambio di suoni che fa del Liscio una musica appartenente a tutti gli effetti alla world music. Il programma completo sarà presto online sul sito www.balamondo.it Il Festival Balamondo è sostenuto dalla Ministero Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione Emilia-Romagna, l’APT servizi. ingresso €4 prenotazione su www.liveticket.it Possibilità di acquistare il biglietto anche sul posto, per info +39 348 949 1101• info@balamondo.it www.balamondo.it