“Dietro l’ombra – Vivere ancora senza me": a Faenza uno spettacolo di danza contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Centro Antiviolenza SOS Donna ODV, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche e Cultura di Genere del Comune di Faenza, propone lo spettacolo di danza “Dietro l’ombra – vivere ancora senza me”, a cura della compagnia di danza Shadre Dance Family di Ravenna.



La performance, realizzata nell’ambito della Rassegna “Ma Adesso Io”, andrà in scena in doppia replica nella giornata di mercoledì 15 marzo, presso il Teatro Masini di Faenza: alle ore 11.15 ci sarà un matinèe dedicato ai giovani studenti e studentesse delle Scuole secondare di secondo grado dell’Unione della Romagna Faentina, mentre alle ore 21.00 si svolgerà lo spettacolo serale rivolto alla cittadinanza.



Il progetto nasce dall'idea di voler creare uno spettacolo di danza dedicato alle donne vittime di violenza, cercando di costruire una chiave di lettura diversa di questo, purtroppo, ancora attuale tema. Partendo dalla storia di Ilenia Fabbri, nostra concittadina e vittima di femminicidio, la rappresentazione ha ripercorso, attraverso la danza, le vicende di una giovane coppia alle prese con il primo amore. Un amore che si tramuterà presto in un rapporto tossico e di violenza, un racconto immerso in un contesto sociale non solidale con la vittima che, piano piano, diventa l’ombra di sè stessa.



Emma Bonanzi, Serena Aurilia e Michela Venturi, direttrici artistiche dello spettacolo e fondatrici della compagnia Shadre Dance Family raccontano: “Il processo di creazione, durato un anno, è stato un percorso di crescita, sia artistica che personale per tutti i ragazzi e le ragazze della compagnia. Shadre è stata una seconda famiglia in tutti questi mesi, ognuno di noi ha raccontato parti di sé nascoste, a volte anche difficili da affrontare, ma insieme abbiamo creato un luogo sicuro e con la danza abbiamo dato voce alla nostra essenza. Il risultato più grande è stato quello di poter parlare tramite il nostro corpo, la nostra danza, di violenza sulle donne, per sensibilizzare e far riflettere lo spettatore, in particolare i giovani. Abbiamo voluto dare voce a chi ha paura di avere voce. In particolare, mercoledì, abbiamo deciso che avremmo reso giustizia a Ilenia Fabbri, raccontando la sua storia che è quella di tante altre donne come lei.”



L'evento, è a ingresso a offerta libera a partire da € 10. E’ consigliata la prenotazione, per informazioni è possible contattare l’Associazione SOS Donna tramite e-mail (info@sosdonna.com) o telefonicamente allo 0546/22060. E’ possibile prenotare: online scrivendo una mail a info@sosdonna.com; di persona presso la sede dell’Associazione SOS Donna (via Laderchi, 3 - Faenza) tutti i martedì dalle 9 alle 13 e i venerdì dalle 14.30 alle 18.00. Possibilità di acquisto del biglietto anche la sera stessa dello spettacolo dalle ore 20.00, previa disponibilità.



Sos Donna, associazione nata a Faenza l’8 marzo 1994, è un centro antiviolenza e si occupa di fornire un servizio di prima accoglienza a donne che si trovano in uno stato di temporanea difficoltà, che hanno subito o subiscono violenza, gestendo dal 2000 anche il servizio comunale Fe.n.ice, centro di ascolto e prima accoglienza per le donne in stato di disagio e maltrattate. L’attività di assistenza e ascolto si coniuga a quella di sensibilizzazione e prevenzione tramite eventi, pubblicazioni e corsi di formazione.





