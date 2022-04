Divertimento in piazza: tornano le giostre del luna park

Prezzo non disponibile

Un momento molto atteso, dai più piccoli e non solo. Tornano le giostre con il tradizionale Luna Park di San Francesco a Lugo. Il parco divertimenti si farà trovare pronto in piazza Garibaldi da venerdì 29 aprile a lunedì 9 maggio. Il luna park è aperto tutti i giorni. Nelle giornate di venerdì 29 aprile e giovedì sono in programma anche le "feste dello studente".