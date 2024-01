Dolci e regali a tutti i bambini: le visite della Befana a Lugo e dintorni

Arriva la Befana a Lugo e, a bordo della sua scopa volante, porterà dolci e regalini a tutti i bambini tra il parco delle Lavandaie e le frazioni. Appuntamenti diffusi sul territorio per la "vecchina" più amata dai piccoli.

Si parte già giovedì 4 gennaio a Santa Maria in Fabriago nell'ambito del Natale al Ducato con le merende e i piccoli doni ascoltando fiabe in attesa della Befana. Alle 17 nel centro civico in via Martiri 7, un pomeriggio per i più piccoli in collaborazione con la biblioteca Trisi: i volontari di Nati per Leggere propongono "L'elfa ridarella ha mangiato tutti i pandolci della Befana".

Sabato 6 gennaio, dalle 14 alle 16, appuntamento al parco delle Lavandaie per l'arrivo della Befana con i dolcetti e presenza di gonfiabili per far giocare i bambini.

A Villa San Martino, al circolo del Mutuo Soccorso, dalle 16 giochi per bambini "aspettando la vecchietta...", alle 18.30 apertura del punto ristoro, alle 20.30 spettacolo a cura del Teatro delle Formiche "Sganapino e Colombina guardiani del castello".

A San Potito, dalle 15.30 in chiesa canti e recita dei sermoni natalizi a cura dei ragazzi e dei bambini del Catechismo, alle 16.30 nella sala parrocchiale premiazione Concorso presepi 2024, al termine arriva la Befana con doni per tutti i bambini e i ragazzi presenti.

A Bizzuno, dalle ore 11 nel centro civico al parco dei Tigli, la Befana arriva a bordo della sua scopa a pedali per portare dolci e omaggi ai più piccoli. Dalle 14 tornano a grande richiesta i giochi di Nonno Banter57. Dalle 11 è aperto il punto ristoro con tante delizie, dalla pizza farcita ai cappelletti. Durante la giornata è possibile visitare la mostra fotografica "Un passato di lavoro" e il murales realizzato con i lavori dei bambini delle scuole.

A Voltana, dalle 16 alla Casa del Bambino festa della Befana a cura di Eleonora Bonincontro e dei volontari della parrocchia.