"Doni d’Arte": il museo presenta il prezioso dipinto di Edgardo Saporetti

Indirizzo non disponibile

Sabato 12 giugno alle 18.30 si tiene presso il chiostro delle Cappuccine di Bagnacavallo la prima serata di Doni d’Arte, l’iniziativa del Museo Civico che vuole presentare al pubblico due nuove importanti opere recentemente entrate a far parte delle collezioni museali. L’evento del 12 giugno sarà dedicato a Ragazza in abito settecentesco, un notevole dipinto a olio su tela realizzato nel 1887 dall’artista Edgardo Saporetti (1865-1909), acquisito grazie all’intervento Art bonus di Mixer.

L’opera, una delle migliori realizzazioni del periodo giovanile dell’artista nonché uno dei documenti pittorici più rappresentativi delle sue qualità di apprezzato ritrattista, sarà presentata dal direttore del Museo Diego Galizzi, che inquadrerà la carriera del pittore sottolineandone il grande rilievo all’interno dell’arte romagnola a cavallo tra Ottocento e Novecento. Di natali bagnacavallesi, Edgardo Saporetti non ha mancato di compiere significative esperienze nel panorama artistico nazionale e internazionale, da Roma a Napoli, dove fu allievo di Domenico Morelli, da Londra a Firenze, dove diventò professore di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti. Il dipinto incamerato nel patrimonio artistico museale va ad affiancarsi ad altri tre dipinti e due disegni di Edgardo Saporetti già conservati presso il Museo Civico delle Cappuccine. Interverranno la sindaca Eleonora Proni e il direttore generale di Mixer Andrea Galanti.

La Ragazza in abito settecentesco, che per l’occasione troverà una speciale collocazione nella sala conferenze del museo, sarà accolta da un’esecuzione musicale del quartetto Il Tetraone di Accademia Bizantina, che suonerà il Quartetto KV478 di Wolfgang Amadeus Mozart. Seguirà un aperitivo offerto da Mixer. In occasione dell’importante acquisizione, sarà disponibile presso il bookshop del museo una speciale riedizione del catalogo della mostra Edgardo Saporetti. Sguardo sul tramonto dell’Ottocento (Museo Civico delle Cappuccine, 2010) che contribuì alla riscoperta del grande pittore bagnacavallese.

L’evento è gratuito, ma con posti limitati e a prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 giugno. Il Museo Civico delle Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a.