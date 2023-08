Dopo aver aperto i concerti di Vasco Rossi, la cantautrice Raffi porta la sua band a Cervia

Indirizzo non disponibile

L’artista 24enne che ha aperto i concerti di Vasco Rossi per ben due anni, ha ora firmato il suo primo progetto musicale: l'album "Fashion Rock Live". Si tratta della pesarese Raffi che con la sua band XXEnergy si esibirà nel primo concerto in Romagna, a Cervia. Appuntamento venerdì 1 settembre, alle 21, in piazza Garibaldi. Ingresso libero.