“Drag Queen Show”: quando il rispetto per una cultura plurale delle diversità passa attraverso lo spettacolo

Sono coloratissime, abbigliate con abiti che abbondando di paillettes e lustrini, truccate in maniera vistosa e con parrucche volutamente esagerate. Parliamo delle Drag Queen e dei loro spettacoli, una forma artistica che esprime libertà e si discosta dalle costrizioni socio-culturali che definiscono i ruoli di genere.

L’Associazione SOS Donna, centro antiviolenza di Faenza, in collaborazione con SoConfussa Staff e Casa Spadoni, promuove il Drag Queen Show, che si terrà presso Casa Spadoni (via Granarolo, 99 - Faenza) venerdì 6 maggio. Una serata evento, a partire dalle ore 20.00, con un dinner-show presso il ristorante faentino, a cui seguirà la possibilità di ingresso con consumazione salvo disponibilità di posti.

Sul palco della veranda di Casa Spadoni, si esibiranno: Ivana Tram - tra le più note della penisola, è conosciuta come la “Muscle Queen” più sponsorizzata d’Italia, in quanto testimonial di vari marchi italiani ed esteri - Madame Virginia Pride - elegante quanto autoironica, una signora d’altri tempi della provincia Milanese, non a caso denominata “La moglie del sindaco” - e Darking - attualmente in carica come “Beauty Queen 2022” per la regione Toscana, un personaggio dai toni noir che unisce la bellezza androgena della Drag Queen alla sensibilità della sua anima. Le tre Queen saranno accompagnate dalla musica e dai video di Jimmo dj by Iris Arco.

Lo show è organizzato da SoConfussa, uno staff friendly, nato nel 2016, molto attivo nel territorio Ravennate-Faentino, tramite la promozione di apericene-spettacolo Drag Queen. Lo Staff nasce con l’obiettivo di far leva sul divertimento e la socializzazione per coinvolgere le persone nell’impegno politico per la conquista dei diritti della comunità LGBTQ+ e per la lotta ed il contrasto verso ogni forma di discriminazione.

Durante la cena potremo assaporare le prelibatezze di Casa Spadoni. Una location che non ha bisogno di presentazioni, dove la cucina rispecchia i valori ed il legame con la nostra terra: ingredienti autoctoni e ricette della tradizione romagnola, per una serata convivale all’insegna del buon cibo e del divertimento. Per la cena, è caldamente consigliata la prenotazione telefonando allo 0546/697711 (Casa Spadoni).

L’evento è realizzato nell’ambito del progetto “Libertà nella differenza”, promosso dall’Associazione SOS Donna tramite il contributo della Regione Emilia-Romagna. Il progetto ha tra i suoi obiettivi quelli di favorire il rispetto per una cultura plurale delle diversità e della non discriminazione, anche in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere, promuovere il tema della parità uomo-donna e le pari opportunità, oltre che prevenire e contrastare il fenomeno della violenza di genere.

L’iniziativa è stata preceduta da un percorso che ha visto la realizzazione di una formazione rivolta alle operatrici-volontarie del centro antiviolenza faentino, sul tema dell’identità di genere e della violenza nei confronti delle persone LGBTQ+, condotta dal MIT di Bologna. A cui è seguito un incontro con Porpora Marcasciano - storica attivista trans e Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bologna - in merito alla nascita e alla genesi del movimento politico transessuale in Italia a partire dai libri di cui la stessa è autrice.

Sos Donna, associazione nata a Faenza l’8 marzo 1994, è un centro antiviolenza e si occupa di fornire un servizio di prima accoglienza a donne che si trovano in uno stato di temporanea difficoltà, che hanno subito o subiscono violenza, gestendo dal 2000 anche il servizio comunale Fe.n.ice, centro di ascolto e prima accoglienza per le donne in stato di disagio e maltrattate. L’attività di assistenza e ascolto si coniuga a quella di sensibilizzazione e prevenzione tramite eventi, pubblicazioni e corsi di formazione.