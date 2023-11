Due giorni con "Stupida Show" al teatro di Cervia

Con il monologo di stand-up comedy STUPIDA SHOW!, PAOLA MINACCIONI sarà protagonista sul palcoscenico del Teatro Comunale Walter Chiari di Cervia giovedì 7 e venerdì 8 dicembre alle ore 21. Stupida Show! Paola Minaccioni Special è uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo, scritto da Gabriele Di Luca, che ne è anche regista insieme a Massimiliano Setti, autore delle musiche. Il progetto è stato ideato e costruito intorno a una domanda fondamentale: quali temi hanno il compito di indagare la comicità oggi? E quali sono gli aspetti più scomodi del nostro presente che vale davvero la pena raccontare, in grado di offrirci una nuova e diversa chiave di lettura sulla realtà?

Dopo le rappresentazioni a Cervia, lo spettacolo tornerà prossimamente in Romagna, al Teatro Masini di Faenza (sabato 13 gennaio alle ore 21) e al Teatro Diego Fabbri di Forlì (domenica 14 gennaio alle ore 21).

INCONTRO CON L’ARTISTA al RIDOTTO: in occasione della sua permanenza a Cervia, Paola Minaccioni incontrerà il pubblico, venerdì 8 dicembre alle ore 18 al Ridotto del Teatro Comunale. L’ingresso all’Incontro è gratuito.

In un periodo di generale smarrimento e incertezza come quello in cui viviamo, in un tempo pieno di retorica, slogan, proclami populisti, ipocrisia, divisioni sociali, disonestà intellettuale e finzione, dove l’indagine di alcune tematiche e l’uso di un linguaggio senza filtri vengono condannati da una certa opinione pubblica perbenista, sembra davvero di vivere in un Truman Show: vengono censurate le parolacce o i così detti “cattivi pensieri” in tv, quasi a proteggere la sensibilità dei cittadini, ma, al tempo stesso, vengono esposti in prima serata corpi femminili seminudi, dati in pasto a un pubblico maschile di massa. Viene condannata un’analisi onesta, seppur spesso cinica della società, ma viene esposto e strumentalizzato commercialmente il dolore. Tutto ciò ci porta a chiederci: cos’è la vera volgarità? In questo contesto, una comicità dissacrante che getti luce sulla realtà e abbatta il muro della retorica, può forse dare il suo contributo nell’indagare l’uomo e la società contemporanea, offrendo la possibilità di metterci in discussione senza preconcetti e finti perbenismi.

Stupida Show è uno spettacolo per cuori coraggiosi: politica, potere, differenze di genere, violenza, maternità, sessualità, razzismo, egoismo, pornografia, famiglia, individualismo, tensioni sociali… sono solo alcuni dei temi che si intendono affrontare in questo nuovo progetto dove Paola Minaccioni accompagnerà il pubblico nell’inconfessabile e nell’indicibile, nei nostri piccoli inferni personali per dare voce a tutta quella follia e a quelle frustrazioni che ci abitano, ma non abbiamo mai avuto il coraggio di confessare a nessuno.

Il tutto raccontato attraverso lo sguardo di una donna in grado di trasformare le sue ferite personali e i fallimenti in una comicità travolgente, dove il destinatario del suo dialettico “atto terroristico” sarà il suo primo avversario naturale: l’amore.

In Stupida Show, quindi, Paola Minaccioni non incarnerà certo il ruolo della tenera eroina, vittima di un mondo crudele, non sarà la donna da compatire, bensì da temere! Si porrà a noi come l’antieroe per eccellenza, svelandoci i vizi, i lati oscuri e la follia di chi nella vita sa bene cosa significa inciampare, di chi è stufa di sopportare la retorica qualunquista della contemporaneità e ha voglia di dircene quattro.

Biglietti: prevendite e prenotazioni telefoniche (tel. 0544 975166) mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre dalle ore 10 alle ore 13 presso gli uffici del Teatro Comunale con ingresso dal Viale della Stazione.

Prevendita on line: www.vivaticket.it

Prezzi: da 26 a 15 euro. Ddp 1 euro

Info: 0544 975166 e www.accademiaperduta.it

Giovedì 7 e venerdì 8 dicembre 2023 ore 21

Carrozzeria Orfeo – Infinto Produzioni – Argot Produzioni

PAOLA MINACCIONI

Stupida Show!

Paola Minaccioni Special

monologo di Stand up Comedy di Gabriele Di Luca

musiche di Massimiliano Setti

regia di Gabriele Di Luca e Massimiliano Setti

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

una produzione di Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini

per Infinito Produzioni, Argot Produzioni e Carrozzeria Orfeo

in coproduzione con La Corte Ospitale, Accademia Perduta/Romagna Teatri,

Fondazione Campania dei Festival - Campania Teatro Festival