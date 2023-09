Clima e alluvione nella collettiva "Ecoumana"

In mostra la collettiva “EcoUmana” dal 16 settembre all’8 ottobre al DART/Villa Verlicchi di Lavezzola (inaugurazione sabato 16 settembre ore 18). Riprende la programmazione delle a DART/Villa Verlicchi di Lavezzola di Ravenna. La prima delle tre mostre Autunno/Inverno in programma sarà ‘EcoUmana’, organizzata da CRAC Centro in Romagna per la Ricerca Arte Contemporanea. L’Associazione ha scelto di realizzare una mostra collettiva, grazie alla curatela di Loretta Zaganelli, per cogliere come si collocano gli artisti in questo momento, in un mondo che ci sta travolgendo. Interessante è capire come gli artisti vivono e comunicano, la loro Eco rispetto al mondo (l’EcoUmana). Il clima tropicalizzato, le alluvioni, colate di fango improvvise, grandine come palline da tennis e sconvolgimenti seguenti a nuove e impattanti scoperte scientifiche. Rispetto ai cambiamenti dell’era in cui viviamo, di fronte ai macro quesiti, ci siamo noi, esseri umani che resistiamo allibiti e dubbiosi, indecisi sul da farsi, perché in realtà pochi sanno davvero cosa si debba fare, anche tra gli esperti, gli scienziati, i geologi e gli idrogeologi. In mostra sarà possibile vedere le opere di un piccolo numero di artisti selezionati: Rosa Banzi (fotografie), Ginevra Bonazzi e Fulvio Celico (dipinti), Fausto Ferri (video), Monika Grycko (sculture/installazioni), Claudia Majoli (installazioni), Antonella Piroli (performance, sculture, disegni), Agnese Scultz (dipinti).Orari visita: martedì ore 15/18, sabato 17/19.30 e domenica ore 17/20.