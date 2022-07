Emozioni sulla spiaggia con il live di Sagi Rei

Venerdì 8 luglio torna sulla spiaggia del Bandito211 a Cervia l’artista internazionale Sagi Rei, accompagnato dal vivo dalla moglie Elena Tironi, cantante e pianista. Divenuto noto per aver interpretato in chiave acustica alcuni dei più celebri successi dance anni 90, Sagi Rei pubblica la raccolta Emotional Song in oltre 15 paesi, compresi Sati Uniti, Canada, Germania, Spagna, Israele e Italia. Ingresso allo spettacolo con cena in tavolo riservato (45 euro), ingresso con consumazione o degustazione (25 euro).