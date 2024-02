Un bel "trèbb" tra aneddoti e musica dal vivo in programma al teatro Binario

"A trèbb", cioè un trebbo rigorosamente in dialetto romagnolo per ridere e stare in compagnia, è l’evento in programma domenica 11 febbraio al teatro Binario di Cotignola, alle 17 e in replica alle 20.

L’iniziativa, nata da un’idea di Tiziano Gatta e Angelo Tummarello, si ispira ai tradizionali trebbi, cioè riunioni informali di amici che si tenevano in strada o in luoghi come stalle o cascine; nel corso della serata saranno raccontate storie di fame, sete e lavoro negli anni Sessanta e Settanta, in cui i protagonisti sono personaggi cotignolesi.

Sul palco a raccontare gli aneddoti saliranno Tiziano Gatta, Giampiero Reggidori e Franco Bandini (Cooper). La musica, dal vivo, è a cura del gruppo Canterini romagnoli di Russi.

Ingresso a offerta libera; è necessaria la prenotazione al 338.4023262 (Angelo).

L'iniziativa è organizzata dalle associazioni Cambio Binario e Il Cenacolo, con il patrocinio del Comune di Cotignola.