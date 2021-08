"Equidistanze", una serata per ricordare l'arte di Mattia Moreni

Sabato 28 agosto, alle ore 18:30, si tiene al Podere Schiavina di Filetto (via Roncalceci 203) l'ultimo appuntamento con gli Open studio di "Equidistanze - Residenze Artistiche 2021" con l’evento dedicato al grande artista Mattia Moreni, organizzato da Ivano Mazzani in collaborazione con Magazzeno Art Gallery e RSE Radio Web. Ospiti della serata Luca Maggio, curatore e critico d’arte; Roberto Pagnani, artista e nipote del collezionista Roberto Pagnani, grande amico di Moreni; Alessandra Carini, gallerista e curatrice indipendente e Nicola Montalbini, artista e storico dell’arte, insieme creatori del programma radio The Art Is On The Table e curatori di Equidistanze.

Maggio aprirà con un intervento dal titolo “Mattia Moreni fra Giobbe e Leopardi. Una lettura”, mentre Pagnani racconterà dell’amicizia tra Mattia Moreni e Roberto Pagnani, tra aneddoti e fatti storici. Carini e Montalbini parleranno dell’artista in relazione al contemporaneo, mettendolo in dialogo con altri artisti della storia dell’arte, come ad esempio Philip Guston. Modera Ivano Mazzani. Sarà inoltre possibile conoscere gli artisti in residenza e vedere le opere prodotte durante la permanenza, allestite nella grande casa colonica di fine ‘700 che ospita le residenze. Ingresso libero.