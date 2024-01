Al Mar tra musica e brindisi con Sangiovese per la chiusura di "Burri Ravenna Oro"

Termina questo fine settimana la mostra "Burri Ravenna Oro" e al Museo d'arte di Ravenna nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024 alle ore 11.15 (alle 11.00 è prevista la visita in lingua inglese) sono in programma visite guidate, prenotabili direttamente dal sito www.visitravenna.it., attraverso le quali si potrà approfondire la poetica del maestro umbro per proseguire con la visita alla Collezione di Mosaici Contemporanei.

Per i più piccoli è nel pomeriggio di sabato è in programma l'ultimo appuntamento "Genitori&Bambini" per scoprire e sperimentare l’utilizzo della luce, della materia e del colore nell’arte contemporanea. Articolato in un breve percorso guidato in mostra, l’incontro prosegue nell’atelier didattico dove genitori e bambini insieme potranno realizzare, sotto la guida di esperti operatori, le loro originali opere d’arte ispirandosi alle creazioni di Alberto Burri. L’appuntamento è alle 16 al bookshop (prenotazione dal sito www.visitravenna.it).

Protagonista dell'ultimo week end di mostra sarà anche il "Concerto in 4 tempi per un Museo" in collaborazione con il Conservatorio Statale “Giuseppe Verdi” di Ravenna. A partire dalle 15.30 sabato e domenica i visitatori potranno assistere a un poetico incontro tra musica e arti figurative all’interno delle sale espositive del museo e della mostra BurriRavennaOro. Nell’ultimo giorno di mostra ci sarà un ulteriore sorpresa per gli ospiti del museo: domenica dalle ore 15.30 alle 18.30 l’associazione "Strada del Sangioves"e offrirà un brindisi con i migliori vini del territorio.

Per il finnisage il Mar osserva il seguente orario: sabato 13 gennaio 2024 dalle ore 9.00 alle ore 20.00; domenica 14 gennaio 2024 dalle 10.00 alle 20.00.