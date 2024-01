Danza, musica folk e l'omaggio a Pat Metheny in scena al Mama's club

Nuovi appuntamenti con protagonista la musica al Mama' sclub di Ravenna nel prossimo fine settimana. Venerdì 26 gennaio alle 21.30 protagonista la danza di coppia e il concerto del Trio Forrò Adriatico. In apertura di serata la ballerina Elena Gattei guiderà i passi base che anticiperanno un concerto che è un viaggio energetico nei ritmi della musica folk del Nord Est del Brasile. Questo progetto scaturisce dalla ricerca sul foclore nordestino, sulla vita e opera di Luis Gonzaga e la sua influenza nella MPB (Musica Popular Brasileira). La scoperta dei vari generi ha portato al desidero di diffondere la conoscenza del repertorio anche attraverso la danza, per cui i concerti sono abbinati alla danza del forrò.

Sabato 27 gennaio, sempre alle 21.30, si terrà un omaggio dei Travels a Pat Metheny. Travels nasce come progetto musicale nell’autunno 2022 a Rimini dalla passione comune di cinque musicisti (attivi anche in altri ambiti musicali) per Pat Metheny e la musica del suo Group. Il gruppo propone i brani piu’ noti del repertorio del chitarrista che, con la sua musica, sempre sospesa fra jazz e world music, raccogliendo ispirazioni dalla musica del mediterraneo e da quella sudamericana, con la scoperta e l’inserimento della synth guitar fino alle celebri melodie vocali ha influenzato la musica ed i musicisti dalla seconda metà degli anni ’70 fino ad oggi diventando uno dei principali riferimenti del genere “fusion”.