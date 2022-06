A cena con l'autore: Stefano Tura presenta "Jack is back"

Un progetto che coniuga la cultura ai piaceri della tavola: 4 serate esclusive in compagnia di importanti autori italiani. Venerdì 24 giugno - Stefano Tura ci parlerà di Jack is Back, una reinterpretazione in chiave contemporanea di Jack lo Squartatore, uno dei criminali più efferati della storia.



Modera l'evento Maurizio Marchesi - giornalista

Letture di Ettore Nicoletti - attore



? Cena alla carta dalle ore 20.00

presentazione libro ore 21,30

Ingresso libero





Gallery

direzione@clan292.it