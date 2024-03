Opere che prendono vita: continuano gli appuntamenti per la mostra Exodus di Salgado

Nell'ambito della mostra Exodus – Umanità in cammino a cura da Lélia Wanick Salgado, sabato 30 marzo per i più piccoli è in programma alle 15 e alle 16.30 l’appuntamento "Genitori & Bambini" con "Anima l'opera", visita guidata teatralizzata ai capolavori della Pinacoteca. Anima l’opera è la nuova proposta del MAR per far scoprire in maniera originale e divertente le proprie collezioni ai più piccoli. Ideata in collaborazione con la storica compagnia ravennate Teatro del drago propone una rilettura delle opere più celebri custodite nelle sale del museo attraverso una interessante mediazione teatrale; dai burattini tradizionali, al teatro d’ombre e d’oggetti. Un felice incontro tra arte figurativa e teatro di figura per dare anima e voce alle opere d’arte. L’attività è consigliata per bambini dai 4 anni in su.

La mostra Exodus racconta attraverso 180 fotografie la condizione di profugo, l’istinto di sopravvivenza, i momenti di esodo, i disordini urbani e le tragedie di continenti ormai alla deriva, racconta la paura e la povertà così come la volontà, la dignità e il coraggio. Per approfondire i temi della mostra in occasione delle festività pasquali sono in programma una serie di visite guidate sabato e domenica alle ore 16.30 (prenotazione obbligatoria 0544 482477).

La mostra sarà aperta il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo con il seguente: orario 10 - 19.

L'orario di aprtura è dal martedì al sabato 9-18; domenica e festivi 10-19, lunedì chiuso (il servizio di biglietteria termina ora prima della chiusura). Aperture festive 10.00-19.00: Pasqua, Pasquetta, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno

Ingresso: intero 10 €, ridotto 8 €, studenti Accademia e Università 6 €, omaggio bambini fino ai 14 anni e tutte le categorie aventi diritto. Prenotazioni visite guidate: tel.0544 482477, prenotazionimaravennantica.org.

Prenotazione biglietti online: www.mar.ra.it; www.ravennantica.it; www.vivaticket.com.