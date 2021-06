Faenza riparte: una serata di festa in centro tra negozi aperti, mercatini e degustazioni

La rassegna “Faenza Riparte” giunge alla fine della seconda settimana di appuntamenti. L’evento ha luogo a rotazione all’interno dei quattro corsi principali del centro cittadino manfredo a partire dalle ore 18.30 ed è promosso dall’Amministrazione comunale e curato dal Consorzio Faenza C’entro. Come da programma, il venerdì è dedicato alla chiusura e pedonalizzazione di corso Mazzini e corso Saffi, quindi l’11 giugno ci saranno nuovamente negozi aperti, aperitivi, degustazioni, cene nei dehors dei locali, mercatini di artigianato artistico e musica live all’interno delle due vie.

In particolare, la serata di venerdì 11 prevede, alle 20.30 dal balcone di United Colors of Benetton in corso Mazzini, l’esibizione del duo La Volta Buona, composto da Rita Zauli e Francesco Chiari, che proporranno brani pescati dal repertorio rock, ma performati in chiave acustica. Lo spettacolo si svolge sempre nell’ambito della rassegna “Balconi&Cortili-On Air”, a cura di Rumore di Fondo.