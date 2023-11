Favole al Teatro Goldoni di Bagnacavallo: tocca alla "Bella Addormentata"

Nuovo appuntamento, domenica 26 novembre alle ore 17, con la rassegna dedicata alle Favole della Stagione 2023/24 del Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Ad andare in scena sarà la compagnia Proscenio Teatro con La Bella Addormentata?, liberamente tratto dalle versioni dei Fratelli Grimm e Charles Perrault di La Bella Addormentata nel bosco. Scritto e diretto da Marco Renzi, la pièce è interpretata da Roberto Rossetti e Simona Ripari.

Il Teatro per l'occasione è un Museo monotematico, dedicato alla raccolta di materiali e documenti inerenti il patrimonio delle favole e fiabe più conosciute di ogni tempo, c'è la sala di “Pinocchio”, quella de “Il Gatto con Gli Stivali”, di “Raperonzolo” e di tutte quelle storie che hanno riempito l'immaginario di intere generazioni di ragazzi in tutto il mondo. La Sala dove si effettua lo spettacolo e quella dedicata a “La Bella Addormentata nel Bosco”, all'ingresso il pubblico riceverà un volantino con le istruzioni sul comportamento da tenere in questo luogo speciale, innanzi tutto si dovrà parlare sottovoce per non disturbare il sonno della protagonista che, da quando è stata ritrovata, sta ancora dormendo e non si sa per quanti anni ancora continuerà a farlo, tutti sono in attesa del famoso Principe che dovrà svegliarla e che potrebbe arrivare da un giorno all'altro. Due addetti del Museo accolgono i visitatori (pubblico) e illustrano con professionalità e cortesia i preziosi reperti che sono conservati: la corona del Re, quella della Regina, le pietre del vecchio castello, una riproduzione fedele dello stesso, monili, abiti e ovviamente il pezzo forte della collezione, il regale letto dove la bella Principessa sta ancora dormendo in attesa di quel Principe che baciandola finalmente riuscirà a svegliarla dal suo centenario sonno. Il pubblico, che è diventato gruppo di visitatori, ha acquistato il biglietto “storia inclusa” e quindi, oltre alla spiegazione sui reperti, ha diritto al racconto della vicenda. Durante lo svolgersi della stessa la Principessa nel letto però si muove e questo darà origine ad una serie di situazioni tutte da vivere che, com'è noto, solo il Teatro sa regalare e che sarebbe davvero spiacevole rivelare in anticipo. Un gioco, un grande gioco in grado di coinvolgere tutti: pubblico, attori, sedie e teatro.

Teatro d’attore e pupazzi con interazione con il pubblico

Biglietti: 5 euro. La vendita dei biglietti sarà effettuata il pomeriggio di spettacolo a partire dalle ore 16 presso la biglietteria del Teatro Goldoni.

Prevendite on line: www.vivaticket.it. Ai biglietti acquistati online sarà applicate una maggiorazione di prezzo da parte del fornitore del serivizio.

Info: 0545/64330 e www.accademiaperduta.it

FAVOLE

Domenica 26 novembre 2023 ore 17

PROSCENIO TEATRO

La Bella Addormentata?

liberamente tratto da La Bella Addormentata nel Bosco

nelle versioni dei Fratelli Grimm e Charles Perrault

con Roberto Rossetti e Simona Ripari

musiche di Marco Ferrara e Marco Pierini

testo e regia di Marco Renzi