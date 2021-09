Birra, musica, bontà bavaresi e romagnole: torna l'Oktoberfest sulla spiaggia

Prezzo non disponibile

Al Romea Beach di Marina Romea fra venerdì e domenica arrivano musica live, leccornie bavaresi e birra: è il tradizionale Oktober Fest on the beach. Oltre alla presenza della birra Paulaner direttamente dall’Oktoberfest di Monaco, disponibile assieme alle specialità tipiche tedesche (würstel, roesti, brezel, strudel e via dicendo), i tre giorni di festa presentano un ricco programma di iniziative.

Si parte venerdì 24, con super grigliata e bucatini all’amatriciana. Sabato 25 la festa inizia alle 19: oltre alle specialità tedesche si può anche puntare su bel e cot, cagnina e zuppa inglese, grazie alle ricette di Roberto Montanari e Franco Ferruzzi. Infine, domenica 26 si parte alle 15 con la musica dal vivo: sul palco i Moonlighters, con la loro rilettura dei classici del rock di ogni epoca. Per prenotazioni e informazioni, 0544 446081.