Ravenna celebra i 78 anni della Liberazione: in programma cortei, spettacoli e pedalate

In occasione del 25 aprile Ravenna si prepara a celebrare il 78° anniversario della Liberazione con una serie di iniziative su tutto il territorio. Martedì 25 aprile si svolgerà la Pedalata della Liberazione - da Ravenna alla Pineta di Classe, lungo un itinerario che testimonia le azioni che, nel 1944, hanno contribuito alla liberazione di Ravenna. Lungo l’itinerario avrà luogo la deposizione di corone nel parco Reginald Barton Stratton a Classe in omaggio al soldato inglese caduto durante la liberazione di Classe e, all’interno della pineta, al cippo in memoria di Vito Salvigni e Umberto Fussi, giovani partigiani del distaccamento “Garavini” caduti nella lotta di liberazione. All’arrivo, presso Ca’ Acquara (Pineta di Classe) i partecipanti saranno accolti da un ristoro offerto da ATCRa2 e dalle associazioni venatorie.

Per partecipare è obbligatoria la pre-iscrizione inviando una mail a prenotazioni_ceasra21@comune.ra.it (saranno accolti 400 partecipanti ammessi in ordine di arrivo). Il ritrovo è previsto alle 10 al giardino 9 novembre 1989 in via Keplero, mentre la partenza sarà alle 10.30. Il costo dell’iscrizione è 2 euro (che verranno devoluti al Comitato cittadino antidroga).

Alle 11 in piazza del Popolo saranno deposte le corone alla lapide dei partigiani caduti per la liberazione dal nazifascismo. Interverranno: Castrese De Rosa, prefetto della provincia di Ravenna; Michele de Pascale, sindaco e presidente della Provincia di Ravenna; Renzo Savini, presidente provinciale Anpi di Ravenna. È inoltre prevista un’esibizione della Banda musicale cittadina.

A seguire si svolgerà l’evento teatrale “Senza fiato e di corsa”, scritto e diretto da Eugenio Sideri con Enrico Caravita, Carlo Giannelli Garavini, Matilde Pirazzini, Celeste Pirazzini e con la partecipazione di Asja Masoli, Giulia Natiello, Chiara Bongarzone, Lisa Venturi. L’evento racconta, attraverso la voce degli attori e i canti della Resistenza, alcuni episodi caratterizzanti la lotta per la liberazione in Romagna. Partigiani e staffette, ragazzi e ragazze che hanno scelto di battersi per la libertà e la democrazia.

Nel pomeriggio invece l’iniziativa promossa dalla sezione Anpi “Resistenza e libertà” di Ravenna, “Ciclismo – GranPremio 25 aprile Città di Ravenna”, che prevede due appuntamenti: alle 14, nell’ area verde sportiva della Parrocchia di San Paolo, via Sighinolfi 20, “Gioca con la tua bicicletta: gara di cross e gimkana”. Pre-iscrizione al 3482345147 entro il 23 aprile. E alle 15 in piazzale Sighinolfi, la Gara Primi sprint riservata alle categorie Giovanissimi tesserati Federazione ciclistica italiana.

Sabato 29 aprile alle 18, all’auditorium San Romualdo - Sacrario dei Caduti, via Baccarini 7, si svolgerà il concerto della Fanfara dell'associazione nazionale Bersaglieri - sezione Cap. G. Galli – Ravenna. L’ingresso è libero. Porterà il suo saluto Eugenio Fusignani, vicesindaco e presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento di Ravenna. Previste musiche bersaglieresche e patriottiche.

Gli altri eventi in città e nel forese

Area Centro urbano - martedì 25 aprile

Ore 10, cippo commemorativo - vicolo dei Francesi. Deposizione di una corona

Area Ravenna sud - martedì 25 aprile

Ore 10, piazza Brigata Pavia

Partenza del corteo per i cippi commemorativi dei caduti nella lotta di Resistenza partigiana presenti nel quartiere. Percorso: via Cassino, via San Mama, via M. Pasi e ritorno su via San Mama, piazza Romolo Ricci, via Montesanto, via Piave, Ponte dei Martiri. Intervento di Massimo Cameliani, presidente del Consiglio comunale di Ravenna. Confluenza finale alla manifestazione in piazza del Popolo.

Area Darsena

Porto Fuori - giovedì 27 aprile

Ore 13.45, ritrovo alla scuola elementare Cavina di Porto Fuori

Partenza del corteo diretto al campanile della Chiesa parrocchiale e al parco della Rimembranza per deporre corone di alloro in ricordo dei Caduti.

Ore 14.30, area antistante Barakkacafè - via Staggi 4

Interventi di Annagiulia Randi, assessora del Comune di Ravenna e dell’Anpi provinciale; spettacolo musicale a cura degli alunni e delle alunne della scuola elementare Cavina.

Area Sant’Alberto

San Romualdo - domenica 23 aprile

Ore 9.30, piazza San Romualdo

Celebrazione della Santa Messa

Ore 10, deposizione di una corona e di un mazzo di garofani alla lapide ai Caduti presso la Casa protetta in piazza San Romualdo con accompagnamento musicale del maestro Michele Carnevali. Intervento di Igor Gallonetto, assessore del Comune di Ravenna.

Sant’Alberto - lunedì 24 aprile

Ore 10, parco XXV aprile

Incontro con gli alunni e le alunne delle scuole Pascoli e Viali, cori scolastici con canti di libertà. Corteo fino a piazza Garibaldi con deposizione di fiori sulla lapide ai Caduti. Intervento di Fabio Sbaraglia, assessore del Comune di Ravenna.

Sant’Antonio - lunedì 24 aprile

Ore 15.45, scuola dell’infanzia Bravi - via Canalazzo 209

Incontro celebrativo con i bambini, le bambine e i genitori e deposizione di una corona al monumento e un mazzo di fiori alla lapide di Walter Suzzi. Intervento di Massimo Cameliani, presidente del Consiglio comunale di Ravenna.

Martedì 25 aprile al cippo Walter Suzzi - via Romea Nord 233

Deposizione di una corona alla presenza dell’Anpi e dei familiari.

Mandriole - martedì 25 aprile

Ore 9.30, piazza 2 agosto 1980

Deposizione di corona e fiori alla lapide ai Caduti alla presenza di Eugenio Fusignani, vicesindaco del Comune di Ravenna. Percorso con deposizione di corone e fiori al Parco delle Rimembranze e ai cippi del territorio.

Sant’Alberto

Martedì 25 aprile

Ore 10, piazza Garibaldi

Corteo con deposizioni di corone e fiori alla lapide ai Caduti della Seconda Guerra mondiale in via Nigrisoli, al Parco delle Rimembranze, in via Cavedone, e al monumento e alla lapide in piazza Garibaldi. Intervento di Eugenio Fusignani, vicesindaco del Comune di Ravenna. La delegazione Anpi proseguirà poi alla volta del cippo Beltrami, alla lapide Onofri e al cippo 25 aprile con deposizione di corone e fiori.

Area di Mezzano

Mezzano - lunedì 24 aprile

Ore 9 arena parco Camilla Ravera

Illustrazione dei contenuti della mostra “Dalla Resistenza alla Democrazia” a cura delle classi terze della scuola Valgimigli.

Ore 9.30 Monumento della pace - Istituto Valgimigli, via Don Tanasini 2

Deposizione di una corona al Monumento della pace e interventi di Giacomo Costantini, assessore del Comune di Ravenna e dell’Anpi di Mezzano. Interventi delle classi quinte della scuola Rodari con lettura di testimonianze, lettere e poesie, canti corali sulla Resistenza e illustrazione della mappa da loro elaborata sulla Costituzione.

Savarna - lunedì 24 aprile

Ore 14.45, piazza Italia

Intervento di Gianandrea Baroncini, assessore del Comune di Ravenna e rappresentazione a cura dei bambini e delle bambine della scuola Bartolotti.

Mezzano - martedì 25 aprile

Ore 9, piazza della Repubblica

Deposizione di una corona alla lapide dei Caduti e interventi di Livia Molducci, assessora del Comune di Ravenna e di rappresentanti dell’Anpi di Mezzano, con letture di brani commemorativi. Corteo con sosta al cippo Marchetti e alla stele Bardi e deposizione di corone e fiori. Una delegazione dell'Anpi si recherà al Cippo Bartolotti, al Parco delle Rimembranze e al cimitero di Mezzano.

Ammonite - martedì 25 aprile

Ore 9.30, deposizione di corone e fiori al monumento ai Caduti in piazza della Grande Rotta e alle lapidi Marchetti e Cortesi al cimitero di Santerno.

Savarna - martedì 25 aprile

Ore 8.30, partenza da piazza Italia per la visita ai cippi del territorio con deposizione di corone e fiori.

Ore 10 sede sezione Anpi - via Savarna 269

Corteo e deposizione della corona al Monumento ai caduti e interventi di Livia Molducci, assessora del Comune di Ravenna e dell’Anpi di Savarna, con letture di brani commemorativi. Una delegazione Anpi si recherà presso l’ex cinema e il cippo Orsini per la deposizione di corone e fiori.

Area di Piangipane

Piangipane - martedì 25 aprile

Ore 9.30, piazza 22 giugno 1944

Saluti di Fabio Sbaraglia, assessore del Comune di Ravenna. A seguire deposizione di una corona al cimitero del Commonwealth di Piangipane e deposizione di fiori sul cippo dedicato a Caruso e Balella.

Camerlona - martedì 25 aprile

Ore 10.30, sacrario della Brigata Cremona. Deposizione della corona.

Santerno - martedì 25 aprile

Ore 10, ritrovo in piazza 5 dicembre e corteo cittadino al parco delle Rimembranze con deposizione della corona.

Area di Roncalceci

San Martino in Gattara - martedì 18 aprile

Ore 9, ufficio decentrato di Roncalceci, e partenza per San Martino in Gattara per la deposizione della corona nel cippo di Sauro Babini. Interventi di Gianandrea Baroncini, assessore del Comune di Ravenna e dell’Anpi.

Ragone - domenica 23 aprile

Ore 9.30 ex scuola di Ragone, via Ragone Vecchio 13

Partenza della biciclettata della pace, con arrivo alle ore 10 al cippo Capra e deposizione della corona. Interviene Federica Moschini, assessora del Comune di Ravenna. A seguire, partenza per il cippo Martiri della Mura e deposizione della corona.

lunedì 24 aprile

Ore 9, deposizione corone e mazzi di fiori nei vari cippi del territorio: cippo Spazzoli (Ghibullo), cippo Longana, cippo Amadori e Teo Foschi (Ragone), cippo Minarda (S. P. in Trento), cippo Romagnoli (Pilastro), monumento Bagattoni e cippo Pistocchi (Coccolia) parco Rimembranza (Filetto).

S. Pietro in Trento - martedì 25 aprile

Ore 9.30, circolo Arci di San Pietro in Trento, via Taverna 140

Corteo con deposizione della corona al monumento dei Caduti. A seguire lettura teatrale “Aldo dice 26x1” a cura dell’associazione di Creazione Drammatica. Interventi di Igor Gallonetto, assessore del Comune di Ravenna e dell’Anpi

Filetto - martedì 25 aprile

Ore 10 - Chiesa Madonna di Sulo, via Roncalceci 111

Santa Messa in memoria di tutti i caduti delle guerre

Ore 11 - Cippo Pesa, via Roncalceci angolo via Rampina

Deposizione della corona. Intervengono Igor Gallonetto, assessore del Comune di Ravenna e l’Anpi.

Area di San Pietro in Vincoli

San Pietro in Vincoli - martedì 25 aprile

Ore 9.30, ritrovo all'incrocio tra via del Sale e via Castello e corteo fino a largo Caduti.

Ore 9.45, deposizione della corona al monumento ai Caduti, con letture e canti da parte di bambine e bambini della scuola primaria di brani sulla guerra di Liberazione. Intervengono Federica Moschini, assessora del Comune di Ravenna e autorità territoriali.



Area di Castiglione

San Zaccaria - martedì 25 aprile

Ore 9, deposizione corone e mazzi di fiori al cimitero in via Dismano, al parco della Rimembranza e al cippo Becchi Tognini all’incrocio con via Erbosa.

Mensa e Pineta di Classe - martedì 25 aprile

Ore 10.30, corteo spontaneo dei cittadini a partire da via Mensa, bar Arci, per raggiungere il cippo e il cimitero di Mensa. Deposizione di fiori al cippo alla pineta di Classe.

Casemurate - martedì 25 aprile

Ore 9, deposizione corona al Parco della Rimembranza

Castiglione di Ravenna - giovedì 27 aprile

Ore 10.15, piazza della Libertà

Partenza del corteo per le vie Martiri Fantini, via Zattoni e via Zignani alla presenza della Banda musicale città di Ravenna. Deposizione della corona al monumento dei Caduti e nelle lapidi in via Zignani e in via Zattoni. Canti a cura dei ragazzi e delle ragazze della scuola secondaria di primo grado “G. Zignani”. Partecipano tutte le scuole del territorio. Interventi di Eugenio Fusignani, vicesindaco del Comune di Ravenna e dell’Anpi.

Savio - giovedì 27 aprile

Ore 14, scuola Burioli - via Orfanelle 22

Partenza del corteo con i bambini e le bambine della scuola alla presenza della Banda musicale Città di Ravenna. Deposizione della corona al monumento dei Caduti. Canti e poesie a cura dei bambini e delle bambine della scuola primaria. Benedizione a cura di don Federico Emaldi. Merenda nell’area verde “Parco della Lilla” in via Agliardi offerta dal comitato cittadino di Savio. Interverrà Federica Del Conte, assessora del Comune di Ravenna e l’Anpi.

Area del Mare

Marina di Ravenna – martedì 25 aprile

Deposizione corona presso la lapide ai Caduti di via Garibaldi a cura dell’ufficio decentrato di Marina di Ravenna

Porto Corsini – martedì 25 aprile

Ore 10, ritrovo in via Cortellazzo

Deposizione di corona e alza bandiera al monumento ai Caduti del parco Vilma Soprani, via Soprani, in collaborazione con Anpi di Porto Corsini.

Punta Marina Terme – martedì 25 aprile

Ore 10.30, piazza San Massimiano

Deposizione di corona al monumento alla Resistenza. Intervento di Giacomo Costantini, assessore del Comune di Ravenna

Casalborsetti - martedì 25 aprile

Ore 8.30, monumento ai Caduti Piazzale Marradi

Deposizione della corona al monumento e corteo ai cippi presenti sul territorio con deposizione di fiori e corone.

Ore 10.30, piazzale Marradi conclusione della cerimonia con alzabandiera, deposizione della corona Intervento di Giacomo Costantini, assessore del Comune di Ravenna. Iniziativa in collaborazione con l’Anpi, sezione di Casal Borsetti, Pro Loco, Auser scuola viva, Parrocchia di San Lorenzo, Cgil e Polisportiva di Casal Borsetti.