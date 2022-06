Martedì 21 giugno si celebra la Festa della musica anche a Ravenna. Nell’occasione il Tavolo Permanente Musica 0-6 “Sfilata sonora”, in collaborazione con la scuola dell’infanzia “Mario Pasi”, promuove 21ZeroSei – Famiglie in musica, azione sonoro-musicale dedicata all’infanzia che avrà inizio alle 10 in via Maggiore e nel parco Gugù.