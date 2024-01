Festa in spiaggia con il Tuffo della Befana, food truck e mercatini

La magia del Natale continua nella Riviera dei Pini, e con il nuovo anno arriva uno degli eventi più attesi: il Tuffo della Befana 2024. L'evento, che ha già conquistato i cuori di migliaia di partecipanti, promette di essere ancora più spettacolare quest'anno. Il Tuffo della Befana si svolgerà il 5 e 6 gennaio a Tagliata di Cervia, nella suggestiva Riviera dei Pini. Due giorni di festa, tradizione e divertimento che porteranno una ventata di allegria per chiunque partecipi.

Ogni giorno è un'esperienza unica, con appuntamenti e spettacoli pensati per intrattenere tutte le età. Dalle marce trionfali dei Musicanti di San Crispino, intrattenimento musicale con l’animazione di Radio Bruno, passando per pedalate della Befana, camminate nordic walking e le esibizioni coinvolgenti dei Pasqualotti e degli artisti di strada. Inoltre nel parco dei gemelli saranno allestiti i giochi in legno giganti e la mostra sulle tradizioni, oltre al mercatino dei creativi e food truck in Viale Sicilia, ci sarà qualcosa per tutti. Il momento clou sarà il tuffo della Befana sabato 6 gennaio alle ore 15.00 in spiaggia in fondo a Viale Sicilia.

Il Tuffo della Befana non è solo spettacolo, ma anche una festa per il palato. In collaborazione con il Cardo di Cervia di Fiori Giuseppe, verrà offerto un menù a km zero con prelibatezze come garganelli al cardo, cardi fritti, cardi in umido e altre delizie. Lo stand sarà aperto sia il 5 che il 6 gennaio a pranzo. Durante tutto l’evento verranno raccolte offerte che andranno a beneficio dell’associazione Auxilia – Onlus per sostenere il progetto di doposcuola presso la scuola A. Manzi di Tagliata.