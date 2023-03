Festival Crossroads, a Piangipane il concerto di Bobby Watson

Martedì 7 marzo l’edizione 2023 del festival itinerante Crossroads approda per la prima volta in Romagna, facendo tappa al Teatro Socjale di Piangipane (RA). Qui, alle ore 21:30, si esibirà Bobby Watson, uno dei massimi esponenti della tradizione sassofonistica afroamericana. Con un quartetto che comprende Jordan Williams al pianoforte, Curtis Lundy al contrabbasso e Victor Jones alla batteria, Watson è impegnato in una tournée per celebrare i suoi settant’anni.

Crossroads 2023 è organizzato da Jazz Network in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni. Il festival vanta il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna e di SIAE. Il concerto è realizzato in collaborazione con la Fondazione Teatro Socjale Piangipane. Biglietti: prezzo intero euro 18; ridotto 15.

C’è aria di festa a casa di Bobby Watson, che celebrerà i suoi settant’anni con un nuovo tour.

Nato nel 1953 a Lawrence (Kansas) ma cresciuto a Kansas City, Watson ha ampiamente assorbito l’influsso della grande scuola jazzistica di quella città. Dopo aver frequentato l’università di Miami (dove ebbe come ‘colleghi di studio’ Pat Metheny e Jaco Pastorius) il sassofonista si trasferisce a New York. È il 1975 e poco dopo, nel 1977, inizia a mettersi in luce all’interno dei Jazz Messengers di Art Blakey, addirittura nel ruolo di direttore musicale. Il gruppo di Blakey è stata la più efficiente fucina di giovani talenti del jazz moderno, e infatti quando Watson esce dalla band, nel 1982, non gli mancano certo le proposte di collaborazione d’alto livello: Max Roach, Louis Hayes, George Coleman, Branford Marsalis, Sam Rivers, Wynton Marsalis…

Le prime importanti occasioni di presentarsi come leader su disco gli giungono però dall’Italia: nel 1985 la milanese Red Records gli produce due album in studio che ancora oggi rimangono tra i suoi migliori esiti discografici, Appointment in Milano e Round Trip. E dopo la Red (che continua a registrarlo anche in seguito) si fanno sotto le major: Blue Note e Sony/Columbia. Negli ultimi anni Watson si è concentrato soprattutto sul suo quintetto Horizon e sugli organici orchestrali di grandi dimensioni, mentre molta parte della sua attività si è focalizzata nel settore educativo, grazie al prestigioso incarico che gli è stato affidato dall’Università del Missouri di Kansas City, dove è stato nominato direttore del dipartimento di jazz.

Concerto di martedì 7 marzo

Piangipane (RA), Teatro Socjale, ore 21:30

BOBBY WATSON

70th Birthday Tour

Bobby Watson – sax alto; Jordan Williams – pianoforte;

Curtis Lundy – contrabbasso; Victor Jones – batteria

Una collaborazione Crossroads-Teatro Socjale

Informazioni

Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656,

e-mail: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org – www.erjn.it - www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite:

Teatro Socjale, via Piangipane 153, Piangipane.

Biglietteria serale dalle ore 20.

Informazioni: Jazz Network, tel. 0544 405666 (lun-ven ore 9-13), info@jazznetwork.it.

Prevendite on-line: www.diyticket.it, www.crossroads-it.org.